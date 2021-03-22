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Morityus, Hindistan'ın Covaxin aşısını kullanmaya başladı

Hint Okyanusu'nda ada ülkesi Morityus, Hindistan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettiği Covaxin aşısını kullanmaya başladı.

Morityus, Hindistan'ın Covaxin aşısını kullanmaya başladı
AA

Morityus Ulusal Aşılama Komitesi Başkanı Dr. Zouberr Joomaye, ülkeye ulaşan 200 bin dozluk Covaxin aşısının bugün kullanılmaya başlandığını belirterek, aşıyı üreten BharatBiotech şirketine teşekkür etti.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ile iş birliği halinde üretilen aşı, henüz Dünya Sağlık Örgütünden onay almadı. Aşıya Hindistan ve Zimbabve'de acil kullanım izni verildi.

Morityus hükümeti aşının güvenilir olduğunu savunarak bir an önce sürü bağışıklığı hedefine ulaşmak istediklerini açıkladı.

Ülkede aşılama 22 Ocak'ta 100 bin dozluk AstraZeneca aşısıyla başlamıştı.

- "Yüzde 81 etkili"

Hindistan hükümeti 16 Ocak'ta ulusal aşılama kampanyasını başlatırken, sağlık çalışanları da dahil birçok kişi Covaxin konusunda çekincelerini dile getirmişti.

Şirket, aşının virüse karşı yüzde 81 etkili olduğunu duyurmuştu.

Hindistan'da aşılama çalışmalarının ikinci aşamasının başladığı 1 Mart’ta da Başbakan Narendra Modi, Covaxin hakkındaki endişeleri ortadan kaldırmak için başkent Yeni Delhi’deki Ulusal Tıbbi Bilimler Enstitüsünde ilk doz Covaxin aşısını vurdurmuştu.

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