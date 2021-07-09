Moskova'daki Taliban heyetinden açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Moskova'daki Taliban heyetinden açıklamalar
ABONE OL

Moskova'daki Taliban heyetinden açıklamalar

Rusya'nın başkenti Moskova'da basın toplantısı gerçekleştiren Taliban heyetinden Suhail Shaheen, "Afgan hükümetiyle ateşkesi görüşüyoruz. Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırıları durduracağız" diye konuştu. Sheikh Delawar ise, "Afganistan topraklarının yüzde 85’i kontrolümüz altında" dedi.

SON DAKİKA: Moskova'daki Taliban heyetinden açıklamalar
Moskova'daki Taliban heyetinden açıklamalar
0:00 / 0:00
İHA

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme süreci devam ederken, ülkedeki ilerleyişini hızlandıran Taliban son dönemde Tacikistan, İran, Çin ve Pakistan sınırlarında çok sayıda bölgeyi ele geçirdi. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile istişarelerde bulunmak için Moskova'ya gelen Taliban heyeti, bugün basın toplantısı gerçekleştirdi.

"AFGAN HÜKÜMETİYLE ATEŞKESİ GÖRÜŞÜYORUZ"

Taliban sözcülerinden Suhail Shaheen ise Taliban ile hükümet arasında görüşmelerin sürdüğünü aktararak, "Afgan hükümetiyle ateşkesi görüşüyoruz. Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırıları durduracağız" dedi.

ABD'nin Afganistan'da geri çekilme sürecinin henüz tamamlanmadığını söyleyen Shaheen, "ABD birliklerinin geri çekilme süreci uzadı. Yapılan anlaşmaların en önemli noktalarından biri olan Taliban üyesi mahkumların serbest bırakılması da gecikti" şeklinde konuştu.

"ÜLKEDE TOPRAKLARIN YÜZDE 85'İ KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

Taliban sözcülerinden Sheikh Delawar, DEAŞ’ın Afganistan’daki varlığına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Topraklarımızda üçüncü bir ülkenin ya da gücün varlığına izin vermeyeceğimizin garantisini veriyoruz. DEAŞ'ın asla burada faaliyet yürütmemesi ve varlığına karşı tüm önlemlerimizi alacağımızı beyan etmek istiyorum" dedi.

"Amacımız tamamen gücü kendimizde toplamak değil" diyen Delawar, kontrol edilen topraklarda da serbestçe ticaret yapılabileceğini söyledi. Delawar, "Şu anda Afganistan topraklarının yüzde 85’i kontrolümüz altında. Tarafımızca kontrol altında olan topraklarda ve sınırlarda gümrükler açık olacak, ticaret normal bir şekilde ilerleyebilecek" ifadelerini kullandı.

Delawar ayrıca, uluslararası yardım organizasyonlarına ülkede faaliyet göstermeye devam etme çağrısında bulundu.

"WASHINGTON'A SÖZ VERMEDİK"

ABD ile Taliban arasında yapılan anlaşmalara değinen Shaheen, “Washington'a, Afganistan'daki vilayetlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik. Bunlar bizim iç meselemiz, yapılan anlaşmaları bağlamaz” dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 3 gün üst üste arttı
DÜNYA Almanya'da vaka sayısı 3 gün üst üste arttı!
Adil aşı erişimi için destek: UNICEF'den Afrika'ya 220 milyon Covid-19 aşısı
DÜNYA UNICEF, Afrika'ya 220 milyon Covid-19 aşısı ...
Mısır'ın eski Devlet Başkanı Enver Sedat'ın eşi Cihan Sedat hayatını kaybetti
DÜNYA Cihan Sedat hayatını kaybetti
Çin, Afganistan'dan 210 vatandaşını uçakla tahliye ettiğini bildirdi
DÜNYA Çin, Afganistan'dan 210 vatandaşını uçakla tahliye ...
SON DAKİKA: Etna Yanardağı lavlarıyla geceyi aydınlattı! - Haberler
DÜNYA Etna lavlarıyla geceyi aydınlattı!
SON DAKİKA: Bangladeş'te yangın: Çok sayıda ölü var!
DÜNYA Bangladeş'te yangın: Çok sayıda ölü var!
Çin, dev pandaları ''tehlike altındaki tür'' sınıflandırmasından çıkardı
DÜNYA Çin'den dev pandalara yeni sınıflandırma
Boris Johnson’dan EURO 2020 üzerine bahis: İngiltere kazanırsa resmi tatil ilan edecek
DÜNYA Boris Johnson’dan resmi tatil üzerine bahis
SON DAKİKA: Haiti Devlet Başkanı Moise suikast sonucu öldürülmüştü: Şoke eden detaylar!
DÜNYA Haiti Devlet Başkanı öldürülmüştü: Şoke eden ...
İspanya’nın Turizm Bakanı Reyes Maroto: İspanya turistler için güvenli bir destinasyon
DÜNYA İspanya’dan ‘‘güvenli turizm’’ açıklaması