Moskova'daki Taliban heyetinden açıklamalar 0:00 / 0:00

İHA

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme süreci devam ederken, ülkedeki ilerleyişini hızlandıran Taliban son dönemde Tacikistan, İran, Çin ve Pakistan sınırlarında çok sayıda bölgeyi ele geçirdi. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile istişarelerde bulunmak için Moskova'ya gelen Taliban heyeti, bugün basın toplantısı gerçekleştirdi.

"AFGAN HÜKÜMETİYLE ATEŞKESİ GÖRÜŞÜYORUZ"

Taliban sözcülerinden Suhail Shaheen ise Taliban ile hükümet arasında görüşmelerin sürdüğünü aktararak, "Afgan hükümetiyle ateşkesi görüşüyoruz. Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırıları durduracağız" dedi.

ABD'nin Afganistan'da geri çekilme sürecinin henüz tamamlanmadığını söyleyen Shaheen, "ABD birliklerinin geri çekilme süreci uzadı. Yapılan anlaşmaların en önemli noktalarından biri olan Taliban üyesi mahkumların serbest bırakılması da gecikti" şeklinde konuştu.

"ÜLKEDE TOPRAKLARIN YÜZDE 85'İ KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

Taliban sözcülerinden Sheikh Delawar, DEAŞ’ın Afganistan’daki varlığına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Topraklarımızda üçüncü bir ülkenin ya da gücün varlığına izin vermeyeceğimizin garantisini veriyoruz. DEAŞ'ın asla burada faaliyet yürütmemesi ve varlığına karşı tüm önlemlerimizi alacağımızı beyan etmek istiyorum" dedi.

"Amacımız tamamen gücü kendimizde toplamak değil" diyen Delawar, kontrol edilen topraklarda da serbestçe ticaret yapılabileceğini söyledi. Delawar, "Şu anda Afganistan topraklarının yüzde 85’i kontrolümüz altında. Tarafımızca kontrol altında olan topraklarda ve sınırlarda gümrükler açık olacak, ticaret normal bir şekilde ilerleyebilecek" ifadelerini kullandı.

Delawar ayrıca, uluslararası yardım organizasyonlarına ülkede faaliyet göstermeye devam etme çağrısında bulundu.

"WASHINGTON'A SÖZ VERMEDİK"

ABD ile Taliban arasında yapılan anlaşmalara değinen Shaheen, “Washington'a, Afganistan'daki vilayetlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik. Bunlar bizim iç meselemiz, yapılan anlaşmaları bağlamaz” dedi.