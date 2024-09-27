Motorine beklenen zam geldi. Buna göre, bugünden itibaren olmak üzere motorine 90 kuruş zam yapıldı; fiyatlar tabelaya yansıdı. Peki, dünyada brent petrol ne durumda?

ABD'de düşen ham petrol stokları ve Orta Doğu'da artan gerilimler fiyatlardaki düşüşü kısmen yavaşlatıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 413 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalarak 220 milyon 100 bin varile düştü.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düştüğüne işaret eden veriler ülkede talebin yükseldiği algısını destekliyor. Peki, motorin zammından sonra fiyatlardaki son durum nedir? İşte, 27 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...