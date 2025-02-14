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        Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu!

        Edirne'de sinyal vermeden şerit değiştirmeye çalışan bir minibüs seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Tuba Doğan'ın ölümle burun buruna geldiği anlar anbean kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:55 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:55
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        Ölümle burun buruna geldi!
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        Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, bir motosiklet sürücüsü son anda ezilmekten kurtuldu.

        İHA'da yer alan habere göre, sağ şeritte ilerleyen Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait minibüsün sürücüsü sinyal vermeden sol şeride geçmeye çalıştığı esnada, motosikletiyle seyir halinde olan Tuba Doğan'a çarptı.

        İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Doğan, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay Doğan'ın kamerasına anbean yansıdı.

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        #edirne
        #haberler
        #Kaza
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