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Motosikletinden düşen üniversiteli servisin altında can verdi

Erzurum'da, eğitim gördüğü kampüsün kavşağında motosikletten düşen üniversite öğrencisi Mustafa Yasin Kurtuluş, öğrenci servis aracının altında kaldı. Kurtuluş, kaza yerinde hayatını kaybetti. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı

Motosikletinden düşüp aracın altında kaldı
Motosikletinden düşüp aracın altında kaldı
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AA

Erzurum'da motosikletten düşüp öğrenci servis aracının altında kalan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Atatürk Üniversitesi öğrencisi Mustafa Yasin Kurtuluş, kullandığı motosikletinden, eğitim gördüğü kampüsün kavşağında düştü. Yerde savrulan Kurtuluş, bu sırada Orhan P. yönetimindeki öğrenci servis aracının altında kaldı.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kaza yerinde öldüğü anlaşılan Kurtuluş'un cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis aracı şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

REKTÖRDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden üniversitemiz öğrencilerinden Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, tüm Atatürk Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.


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