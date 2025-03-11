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        Motosikletli çocuk sürücüye ceza

        Bolu'da kurallara aykırı motosikletiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan çocuk sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, 40 bin 514 lira para cezası kesilirken, motosikleti trafikten men edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 23:58 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:58
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        Motosikletli çocuk sürücüye ceza
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        Bolu’da gece saatlerinde motosikletiyle kuralları hiçe sayarak, kazaya davetiye çıkartan C.A.Ö. (15) isimli çocuk sürücünün tehlikeli yolcuğu bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tepki yağan görüntülerin ardından Bolu Valiliği harekete geçti.

        Kazaya davetiye çıkartan sürücü, Karadere Caddesi üzerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, "sürücü belgesiz araç kullanmak, görüşü engelleyecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araç kullanmak, direksiyon sistemleri tadilatını 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek" maddelerinden 40 bin 514 lira tutarında trafik idari para cezası yazıldı.

        TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, PARA CEZASI VERİLDİ

        Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya paylaşımları ile vatandaşlarımız ve yayalarımız tarafından ihbara konu olan motosiklet, Karadere Caddesi Öğretmenevi önünde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmış; sürücüsüne Trafik Kanunu’nun, 'sürücü belgesiz araç kullanmak, görüşü engelleyecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araç kullanmak, direksiyon sistemleri tadilatını 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek' maddelerinden 40 bin 514 lira tutarında trafik idari para cezası düzenlenmiş, bahse konu motosiklet trafikten men edilmiş, çekici marifetiyle Yediemin Otoparkına çekilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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