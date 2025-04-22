Motosikletli ikizler, darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdı!

Taksim'de motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, iki gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Kulübe kurşun yağdıran saldırganlar, Beyoğlu Güven Timleri tarafından olaydan 7 saat sonra Fatih’te yakalandı.

DHA'nın haberine göre ikiz kardeş oldukları tespit edilen saldırganların, 2024 yılında gittikleri kulüpte 18 kişi tarafından darp edildiği ve intikam için saldırı düzenledikleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletle caddedeki bir gece kulübünün önüne gelen 2 şüpheliden biri silahını çıkararak yan yana bulunan iki gece kulübüne kurşun yağdırdı. Olayın ardından motosiklete tekrar binen 2 şüpheli hızla uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Saldırının ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda onlarca güvenlik kamera görüntüsünü tek tek izleyen Güven Timleri, şüphelilerin Fatih Zeyrek Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit etti. Bir yandan da isabet alan iş yerleriyle ilgili geçmişe yönelik araştırma yapan ekip, 2024 yılında kulüpte meydana gelen kavgadaki kişilerin, motosikletle kaçan saldırganlara benzediğini belirledi.