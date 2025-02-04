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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan olay Davinson Sanchez paylaşımı, Icardi'den cevap! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan olay Davinson Sanchez paylaşımı, Icardi'den cevap!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçında Davinson Sanchez'in eline gelen ve penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonla ilgili gündem yaratan bir paylaşımda bulundu. Mourinho'nun paylaşımının ardından Mauro Icardi sosyal medya hesabından Portekizli teknik adama cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:37
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        Mou'dan olay paylaşım, Icardi'den cevap!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçında Davinson Sanchez'in penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonuyla ilgili sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu.

        Hakemin devam kararını imalı şekilde eleştiren Portekizli teknik adam, 'hentbol' göndemesinde bulundu.

        İşte Jose Mourinho'nun gündem yaratan paylaşımında kullandığı ifadeler:

        "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."

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        ICARDI'DEN CEVAP

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımına yanıt verdi.

        Icardi, Jose Mourinho'nun sabahın erken saatlerinde Davinson Sanchez'in fotoğrafını paylaşıp "Hentbol Dünya Kupası" yazmasına Galatasaray'ın daha önce Mourinho için yaptığı görselle cevap verdi.

        Daha sonra Tadic'in görselini koyan Mauro Icardi, "Hentbol Dünya Kupası" cevabını verdi.

        İşte Icardi'nin paylaşımları:

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