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Mozaikler de sel suyu altında kaldı

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde sergilenen mozaikleri de etkiledi. Müzeye dolan ve mozaiklerin üzerini kapatan sel suları tahliye edilirken, kısmi zarar gören eserlerin de kısa süre içerisinde uzman ekipler tarafından temizleneceği bildirildi

Mozaikler de sel suyu altında kaldı
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DHA

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl yakınlarında 200 dönümlük alanda kurulan ve 2015 yılında ziyarete açılan Haleplibahçe Müze Kompleksi de sel felaketinden etkilendi.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 10 bin eserin sergilendiği 34 bin metrekare kapalı alana sahip Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nin bodrum katı selden etkilendi.

Sel suları bodrumun yanı sıra savaşçı amazon kadınları, truva savaşının kahramanı Aşil'in hayat hikayesinin tek panoda oluşturulmuş mozaiği, yurt dışından getirilen Orpheus ve Cenaze Şöleni mozaiği gibi eserlerin yer aldığı ve tabanında kentteki kazılardan çıkarılan mozaiklerin sergilendiği Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nin zemin katında da etkili oldu.

ÜZERİNDEKİ ÇAMURLAR TEMİZLENECEK

Sel felaketinde; Haleplibahçe kazılarında bulunan Roma dönemine ait mozaikler suya gömüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle müzenin bodrum ve mozaikleri kaplayan zemin kattaki sel suları tahliye edildi.

Suyun tahliye edilmesinin ardından herhangi bir hasar oluşmayan mozaiklerin üzerinde kalan çamurların ise restoratör ekipler tarafından titiz şekilde temizleneceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü de sel felaketinde müzelerde kısmi etkilenme meydana geldiğini ve suyun tahliye edilerek temizlik çalışmasına başlanacağını bildirdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ayrıca kentte bulunan; Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe, Sayburç, Çakmaktepe, Harran Örenyeri, Şanlıurfa Kalesi, Soğmatar gibi arkeolojik alanlarda bir sorun bulunmadığını belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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