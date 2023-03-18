Mozaikler de sel suyu altında kaldı

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl yakınlarında 200 dönümlük alanda kurulan ve 2015 yılında ziyarete açılan Haleplibahçe Müze Kompleksi de sel felaketinden etkilendi.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 10 bin eserin sergilendiği 34 bin metrekare kapalı alana sahip Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nin bodrum katı selden etkilendi.

Sel suları bodrumun yanı sıra savaşçı amazon kadınları, truva savaşının kahramanı Aşil'in hayat hikayesinin tek panoda oluşturulmuş mozaiği, yurt dışından getirilen Orpheus ve Cenaze Şöleni mozaiği gibi eserlerin yer aldığı ve tabanında kentteki kazılardan çıkarılan mozaiklerin sergilendiği Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nin zemin katında da etkili oldu.