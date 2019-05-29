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MPİ Şans Topu 29 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı! İşte büyük ikramiyeyi kazananlar...

29 Mayıs MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda 937. hafta çekilişi yapılan ve 6 bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı 29 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşte 29 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

şans topu

Şans Topu 29 Mayıs sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, MPİ 29 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 29 MAYIS: 1-9-27-31-32+9

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 22 MAYIS (GEÇTİĞİMİZ HAFTA): 2 - 13 - 19 - 23 - 33 + 11

5+1 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:780.507,70 TL
5 bilen kişi sayısı :37Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.041,45 TL
4+1 bilen kişi sayısı :251Kişi başına düşen ikramiye tutarı:401,80 TL
4 bilen kişi sayısı :3.188Kişi başına düşen ikramiye tutarı:39,50 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.153Kişi başına düşen ikramiye tutarı:25,05 TL
3 bilen kişi sayısı :79.364Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,10 TL
2+1 bilen kişi sayısı :52.156Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,35 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
166.461Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,75 TL

 

 

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