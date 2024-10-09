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        MSB duyurdu: 1 şehit

        MSB: Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 19:44 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:56
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        MSB duyurdu: 1 şehit
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu duyurdu.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

        Kahraman silah arkadaşımız, 9 Ekim 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.

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