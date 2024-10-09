MSB duyurdu: 1 şehit
MSB: Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
Kahraman silah arkadaşımız, 9 Ekim 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.