MSÜ tercihleri başladı! İşte MSÜ tercih ekranı...

MSÜ tarafından yapılan açıklama şu şekilde, "Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır."