Motorlu taşıt sahibi vatandaşlardan alının Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),her yıl iki taksitte alınıyor. Araç sahibi olan milyonlarca vatandaş, MTV 2. taksit ödemelerinin ne zaman başladığını ve MTV borcunun nasıl hesaplandığını merak ediyor. İşte detaylar...

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Araç sahiplerinin her yıl ödemek durumunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV ) ikinci taksitinin ödeme tarihi geldi. İlk taksiti Ocak ayında yatırılan MTV’nin ikinci taksit ödemelerinin, 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerekiyor.

Bu tarihlerin geçirilmesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır.

MTV BORCU HESAPLAMA

2019 yılı MTV artış oranı Cumhurbaşkanlığı Tebliği ile %15,9 olarak kararlaştırıldı. Yani 2018 yılı MTV tutarları %15,9 attırılarak 2019 MTV tutarları belirlendi.

- Aracın ilk tescil tarihi, trafiğe çıkış yani aracın ilk alındığı tarihtir.

- Elektrikli taşıtların 2019 yılı MTV tutarlarına sayfamızın sonunda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.

Not: Ruhsatta kamyonet olarak geçen aracın arka tarafında yolcu oturması için koltukları mevcut ise araç tipi "panel van" olarak seçilmeli. Örneğin, 5 oturma koltuğu olan kamyonet, MTV hesaplamasında panel van olarak geçiyor.

Motor Silindir Hacmi 1-3 Yaş (TL) 4-6 Yaş (TL) 7-11 Yaş (TL) 12-15 Yaş (TL) 16 ve üzeri yaş (TL) 1300 cc ve aşağısı 861 600 336 255 90 1301-1600 cc 1500 1124 653 461 177 1601-1800 cc 2647 2069 1218 743 289 1801-2000 cc 4170 3212 1888 1124 444 2001-2500 cc 6254 4541 2837 1696 671 2501-3000 cc 8720 7586 4739 2550 936 3001-3500 cc 13280 11948 7197 3593 1319 3501-4000 cc 20878 18028 10618 4739 1888 4001 cc üzeri 34171 25624 15176 6821 2647



MTV ÖDEMELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılıyor.