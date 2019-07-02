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MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl hesaplanır? MTV hesaplama 2019

Motorlu taşıt sahibi vatandaşların son dönemde en fazla merak ettiği konular arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksiti geliyor. Pek çok kişi Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme dönemini ve MTV'nin nasıl hesaplandığını araştırıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 rakamlarıyla ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

mtv 2. taksit ödemeleri

Motorlu taşıt sahibi vatandaşlardan alının Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),her yıl iki taksitte alınıyor. Araç sahibi olan milyonlarca vatandaş, MTV 2. taksit ödemelerinin ne zaman başladığını ve MTV borcunun nasıl hesaplandığını merak ediyor. İşte detaylar...

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Araç sahiplerinin her yıl ödemek durumunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV ) ikinci taksitinin ödeme tarihi geldi. İlk taksiti Ocak ayında yatırılan MTV’nin ikinci taksit ödemelerinin, 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerekiyor.

Bu tarihlerin geçirilmesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır.

MTV BORCU HESAPLAMA

2019 yılı MTV artış oranı Cumhurbaşkanlığı Tebliği ile %15,9 olarak kararlaştırıldı. Yani 2018 yılı MTV tutarları %15,9 attırılarak 2019 MTV tutarları belirlendi.

- Aracın ilk tescil tarihi, trafiğe çıkış yani aracın ilk alındığı tarihtir.

- Elektrikli taşıtların 2019 yılı MTV tutarlarına sayfamızın sonunda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.

Not: Ruhsatta kamyonet olarak geçen aracın arka tarafında yolcu oturması için koltukları mevcut ise araç tipi "panel van" olarak seçilmeli. Örneğin, 5 oturma koltuğu olan kamyonet, MTV hesaplamasında panel van olarak geçiyor.

Motor Silindir Hacmi1-3 Yaş (TL)4-6 Yaş (TL)7-11 Yaş (TL)12-15 Yaş (TL)16 ve üzeri yaş (TL)
1300 cc ve aşağısı86160033625590
1301-1600 cc15001124653461177
1601-1800 cc264720691218743289
1801-2000 cc4170321218881124444
2001-2500 cc6254454128371696671
2501-3000 cc8720758647392550936
3001-3500 cc1328011948719735931319
3501-4000 cc20878180281061847391888
4001 cc üzeri34171256241517668212647


MTV ÖDEMELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

 

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