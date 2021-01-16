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MTV borcunun yapılandırılması için son 15 gün

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksitinin yatırılma süresi ile geçmiş dönem borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi ay sonunda dolacak  

MTV borcunun yapılandırılması için son 15 gün - haberler
AA

Adlarına trafik şube ya da bürolarına kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopteri olanların MTV ödemesi gerekiyor.

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Bu yıl uygulanacak MTV'ye ilişkin ödeme dönemi başlarken, bu vergi ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenecek. İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

Yeni taşıt alımında aracın, yılın ilk 6 aylık döneminde ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınması halinde, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit temmuzda ödeniyor. 

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden "hızlı ödeme" menüsüyle şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya banka hesabından havaleyle ödenebiliyor. MTV'nin, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de mümkün bulunuyor.  

YÜZDE 9.11'LİK ARTIŞ

MTV yeniden değerleme oranında artırılırken, bu oran Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 9.11 olarak belirlenmişti.  

Buna göre, 1-3 yaşındaki otomobillerin 2021 yılı MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında uygulanacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.

YAPILANDIRMA FIRSATI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, 31 Ağustos 2020'den önce tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları, 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmak şartıyla yapılandırılabiliyor.

MTV aslının tamamı ile birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde, MTV'ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammının tahsilinden vazgeçiliyor.

Yapılandırma fırsatından yararlanmak için 1 Şubat 2021 günü sonuna kadar, İnteraktif Vergi Dairesinden çevrim içi olarak başvuru yapılabilecek. Vergi daireleri yanında, il veya ilçedeki MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerine/mal müdürlüğüne de şahsen başvuru imkanı bulunuyor.

Birden fazla aracı olanların, her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapması önem taşıyor. Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkan verilecek. 

Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. 

Borcun peşin ödenmesi halinde bir katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Ödemelerin ise 1 Mart 2021'e kadar yapılması gerekiyor.  

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