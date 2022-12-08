Pek çok fotoğrafçının hayatı stüdyolarda geçse de Persoff, siyah bir yün çorabın ya da masanın üzerine düşen kar tanelerini inceleyip kayıt altına alıyor. 6 yıldır kar tanelerini fotoğraflayan Persoff, "Kısa bir süre için buradalar ve sonra gidiyorlar" diyor.