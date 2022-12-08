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Kar tanelerinin birbirinden farklı olduğunu kanıtlayan kareler!

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Jason Persoff, her yoğun kar yağışıyla birlikte, koleksiyonuna yeni kar tanesi fotoğrafları ekliyor. Persoff fotoğraflarıyla, kar tanelerinin birbirlerinden farklı olduğunu gözler önüne seriyor

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  • Mücevher değil kar tanesi... Hepsi birbirinden farklı! - Haberler

    Kar yağdığında herkes farklı bir tepki veriyor. Öğrenciler neşeyle kardan adam yaparken, trafiğe takılı kalmak zorunda olanlar da gönülsüzce karı araçlarından temizliyor. Ancak çok az kişi kar tanelerini yakından inceliyor. Tıpkı Jason Persoff gibi... 
  • Mücevher değil kar tanesi... Hepsi birbirinden farklı! - Haberler

    Persoff kar tanelerinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini kayıt altına alıyor. The Washington Post'ta yer alan habere göre Persoff, ABD eyaleti olan Colorado'yu vuran her yoğun kar yağışıyla birlikte, koleksiyonuna yeni kar tanesi fotoğrafları ekliyor. 
  • Mücevher değil kar tanesi... Hepsi birbirinden farklı! - Haberler

    Pek çok fotoğrafçının hayatı stüdyolarda geçse de Persoff, siyah bir yün çorabın ya da masanın üzerine düşen kar tanelerini inceleyip kayıt altına alıyor. 6 yıldır kar tanelerini fotoğraflayan Persoff, "Kısa bir süre için buradalar ve sonra gidiyorlar" diyor.
  • Mücevher değil kar tanesi... Hepsi birbirinden farklı! - Haberler

    Kar tanesinin fotoğrafını çekmek hiç kolay değil. Büyüleyici bir kar fotoğrafı oluşturmak için üst üste eklenmiş yaklaşık 40 adet yüksek çözünürlüklü kare gerekiyor. Peki kar taneleri nasıl birbirinden farklı şekillerde oluyor dersiniz... 
  • Mücevher değil kar tanesi... Hepsi birbirinden farklı! - Haberler

    Atmosferik koşulların her defasında farklı oluşu, kar tanelerinin benzersiz olmasını sağlıyor. Kar tanesinin şeklini belirleyen şey etrafını çevreleyen ortam sıcaklığı. Sivri ve uzun buz kristalleri -2 derecede oluşurken, sıcaklığın -5'e düşmesi düz, tabak şeklinde kristallere yol açıyor. 
  • Mücevher değil kar tanesi... Hepsi birbirinden farklı! - Haberler

    Kar tanesi düşerken farklı sıcaklıklara maruz kaldığında kar kristallerinin altı kolu farklı şekillere bürünüyor. Öyle ki bilim insanları her bir kar tanesinin şekline bakarak, zemine düşerken karşılaştığı sıcaklıkları belirleyebiliyor.
  • Mücevher değil kar tanesi... Hepsi birbirinden farklı! - Haberler

    Kar kristalleri su buharı bulutlardaki tozla birleşip donduğunda oluşuyor. Tek bir su damlası donduğunda, küçük buz parçası bir sünger gibi hareket ederek havadan daha fazla su buharı emiyor ve buzun büyümesine neden oluyor. 
  • Mücevher değil kar tanesi... Hepsi birbirinden farklı! - Haberler

    Bulutlardaki diğer donmamış su damlacıkları buharlaşıyor ve buz üzerinde yoğunlaşıyor. California Institute of Technology'de fizik profesörü olan Kenneth Libbrecht, kar kristallerini yakalamanın zor olabileceğini çünkü ortalama bir kristalin küçük, asimetrik ve dallanmamış olduğunu belirtiyor. 
  • Mücevher değil kar tanesi... Hepsi birbirinden farklı! - Haberler

    Libbrecht, "Sıvı önce buharlaşır ve ardından buhar, kar taneleri üzerinde birikir. Bir kar tanesi yapmak için yaklaşık 100 bin damlacık gerekiyor çünkü damlacıklar çok küçük" diyor. 
  • Mücevher değil kar tanesi... Hepsi birbirinden farklı! - Haberler

    Bir kristalin birkaç milimetreye ulaşması yarım saatten biraz fazla sürüyor. Kristaller yeterince ağır olduğunda ise zemine düşüyor. Karın düştüğü yer, görüntülerin çekilip çekilemeyeceği konusunda büyük rol oynuyor. 
  • Mücevher değil kar tanesi... Hepsi birbirinden farklı! - Haberler

    Persoff'un, hayatının büyük bir bölümününün geçtiği Colorado, uygun sıcaklık ve genellikle düşük nem nedeniyle kar tanelerini yakalamak için iyi koşullara sahip. 

     
  • Mücevher değil kar tanesi... Hepsi birbirinden farklı! - Haberler

    Libbrecht ise en iyi kristallerin eksi 15 derecelik sıcaklıkta ve çok fazla rüzgar almayan yerlerde oluştuğunun altını çiziyor. Japonya, Kanada'nın Ontario eyaleti, İsveç'in kuzey bölgeleri ve ABD'nin Vermont eyaleti muhteşem kar taneleri ile tanınıyor. 

    * Haberin görselleri Jason Persoff'un Facebook hesabından alınmıştır. 

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