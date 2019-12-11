Mucize 2 Aşk kaç ne kadar izlendi?

'Mucize 2 Aşk' sinema filmi geçtiğimiz hafta beyaz perdede izleyenleriyle buluştu. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği 'Mucize 2 Aşk' filminin ne kadar izlediği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. İşte Mucize 2 Aşk hakkında merak edilenler...

MUCİZE 2 AŞK NE KADAR İZLENDİ?

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği Mucize 2 Aşk filmi ilk 3 günde 431.028 seyirci tarafından izlenerek 8.169.213,50 TL hasılata ulaştı.

MUCİZE 2 AŞK FİLMİNİN KONUSU

Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan Aziz ve Mızgin çifti, Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiçte kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı

MUCİZE 2 AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler, İzmir’in Foça ilçesi ve Kars’ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça’ya bağlı Yenifoça Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı’na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise yine 60'lı yılların havasını hissettirdi.

'Mucize 2 Aşk' filminde o dönemlere ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan filmin çekimleri Foça, İzmir ve Kars'ta gerçekleştirildi. 7000 kostümün hazırlandığı film için 4000 metre kare dekor yapıldı ve 7500 yardımcı oyuncu kullanıldı.

MUCİZE 2 AŞK OYUNCULARI

Mucize 2. Aşk'ta Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler rol alıyor.