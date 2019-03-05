Müge Anlı'da Asım Bayram için arama çalışmaları başlatıldı. 43 gündür kayıp olarak Asım Bayram olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Antalya'da başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmalarında bir bulgu elde edilemeyince yaşlı adamın Isparta'da bulunan evde arama çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

ASIM BAYRAM ISPARTA'DAKİ EVİNDE Mİ?

Dün Müge Anlı'da, Asım Bayram'ın para kasasının bulunduğu Isparta'daki evine birkaç kişinin girdiği ve torbalarla para çıkardığı görüldüğü iddia edilmişti. Bugün polis ekipleri Asım Bayram'ın evinde inceleme yapacak.

ASIM BAYRAM ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Türkiye'nin konuştuğu Asım Bayram'ın başına ne geldi? Merak konusu olmaya devam ediyor. Müge Anlı'da sırrı çözülmeye çalışan Asım Bayram ile ilgili detaylar geldikçe haberimizde de yer alacaktır.

İPUÇLARI FERLUGA HANIMI GÖSTERİYOR!

Öte yandan dün canlı yayına Asım Bayram'ın komşusu bağlandı. Rıza Öcan ismindeki kişi, "Asım Bey'i çok severdim. Bana eşi Ferluga Hanımın kendisinden para çaldığını söylerdi" dedi. Ferluga Hanım ise, iddiaları yalanladı. Bayram'ın çocukları ise, babalarının kaybıyla ilgili ipuçlarının ikinci eşi Ferluga Hanım'ı işaret ettiğini söyledi.