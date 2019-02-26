Müge Anlı'nın programındaki Asım Bayrak olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. 82 yaşında Antalya'da kaybolan Asım Bayram, içi para dolu bir çantayla ev almak için evden çıkmış fakat daha sonra eve geri dönmemişti. Asım Bayram'ın birlikte yaşadığı Ferluga Karatuğ, Asım Bey kaybolduktan sonra eve birilerinin geldiğini fakat kapıyı açmadığını söylese de görgü tanıklarının ifadesinde o gün Asım Bayram'ın yanında Ferluga Hanım'ın da olduğu iddia edildi!

EMLAKÇI BAKIN NE ÇIKTI...

82 yaşında kaybolan Asım Bayram'ın görüştüğü emlakçının kadın satıcısı olduğu iddia edildi. Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı bölgede Asım Bayram'ı arama çalışmaları başladı! Jandarma ve polis ekipleri birlikte koordineli halde aramalara katıldı. Emlakçı Murat diye tanınan fakat emlakçı olmadığını söyleyen kişinin aracının kiralık olduğu ortaya çıktı. Araçtaki GPS takip sistemi sayesinde Emlakçı Murat'ın arama çalışmaları yapılan bölgeye daha önce inkar etmesine rağmen gittiği ortaya çıktı.

Bu bilgiler hem Müge Anlı ekibini hem de televizyon karşısındaki izleyenleri şoka uğrattı.

FERLUGA HANIM: ASIM BEY TELEFONDA BİR KADINLA KONUŞUYORDU

Ferluga Karatuğ, Asım Bayram'ın ortadan kaybolmadan önce bir kadınla telefonda konuştuğunu ifade etti. Ferluga Hanım bildiklerini saklıyor mu?

Ferluga Hanım Müge Anlı'nın bugünkü yayınında Asım Bayram'ın sürekli o kadınla telefonda konuştuğunu ifade etti.

Ferluga Hanım ayrıca; "Asım Bayram'ın emlakçı dediği kişi, onu kadınlarla tanıştırıyordu" dedi.

Görgü tanığı emekli polis Şevket Sönmez'in söyledikleri Asım Bayram'ın kaybolmasına ışık tutacak!

Görgü tanığı Şevket Sönmez; "Asım Bayram'ın satın almak istediği evin orada hem Asım Bey'i, hem Ferluga Hanım'ı yan yana gördüm." diyerek durumu başbaşka bir noktaya taşıdı. Görgü tanığı Sönmez, Ferluga Hanım'ı gördüğünde yayındakinin aksine başının açık olduğunu ifade etti. Ferluga Hanım ise emekli polis Servet Sönmez'i yalanlayarak o eve bakmaya gitmeye gitmediğini söyleyerek suçlamaları reddetti.

Alan çalışmasında sonuç alamayan ekipler bölgede bulunan su dolu obrukta sabah saatlerinde çalışma başlattı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada suda tabanca bulundu. İncelemede, tabancanın çakmak olarak kullanılan replika olduğu belirlendi. Ekipler yapılan incelemelerden bir sonuç alamadı.

Öte yandan polis, emlak zengini olan Asım Bayram'ın ismi açıklanmayan emlakçısının da ifadesine başvurdu. Bayram'a ait aracı da bulamayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye devam ediyor.