Müge Anlı'da Halil Ergül olayı Tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Erzincan'da yaşayan 61 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Halil Ergül anneme gidiyorum deyip bir daha geri dönemişti. 25 Aralık 2019 tarihinden beri kayıp olarak aranan epilepsi hastası HaliL Ergül için geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Peki, Müge Anlı'da aranan Halil Ergül bulundu mu?

MÜGE ANLI HALİL ERGÜL OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'nın programına katılan Halil Ergül'ün kızı ve eşi epilepsi hastası olduğunu söyledikleri babalarının bulunması için yardım istedi. Fakat Halil Ergül'ün eşi ve kızının üzgün olmadığı başta izleyenler olmak üzere Müge Anlı'yı da şüphelendirmişti.

Üstelik eşi ve kızı Halil Ergül'ün kaybolmasının 9'uncu günü karakola haber vermişti.

Emniyet yetkililerin Halil Ergül'ün evinde arama başlattı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Halil Ergül'ün kızı ve eşinin neden 9 gün sonra kayıp başvurusu yaptıkları tartışıldı.

HALİL ERGÜL BULUNDU MU?

Erzincan Emniyeti Halil Ergül'ü sağ ya da ölü bulabilmek için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Havadan ve karadan arama çalışmaları başlatılmasına rağmen Halil Ergül hala bulunamadı.