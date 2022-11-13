Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem

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ANKARA, (DHA)AFAD verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 05.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Düzgün Barış DENİZ

2022-11-13 07:20:00



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