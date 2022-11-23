Muğla'da 8 saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştü 

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Menteşe'de son 8 saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
Menteşe ilçesinde bugün saat 10.00 sıralarında başlayan yağmur, aralıklarla etkili oldu. İlçenin Düğerek, Emirbeyazıt, Orhaniye, Karamehmet, Kötekli, Muslihittin ile Yeniköy mahalleleriyle, Karabağlar Yaylası'ndaki cadde ve sokaklar göle döndü. Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Menteşe ilçe merkezindeki sağanakta son 8 saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştüğü belirtildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-11-23 20:19:53
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