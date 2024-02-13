Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:44 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 3 sigara dolum makinesi, 21 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 31 bin 400 boş makaron ile 6 bin 576 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheli B.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        TFF'den Eryaman kararı!
        TFF'den Eryaman kararı!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        ABD Senatosu tartışmalı paketi onayladı
        ABD Senatosu tartışmalı paketi onayladı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Köyceğiz'de esnafı ziyaret...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Köyceğiz'de esnafı ziyaret...
        Fethiye'de kan bağış kampanyası başlatıldı
        Fethiye'de kan bağış kampanyası başlatıldı
        Seydikemer'de İYİ Parti adayı Sağır, adaylıktan çekildi
        Seydikemer'de İYİ Parti adayı Sağır, adaylıktan çekildi
        Bodrum'da 'Kızıl Cin' fotoğraflandı
        Bodrum'da 'Kızıl Cin' fotoğraflandı
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Marmaris'te kuvvetli fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu
        Marmaris'te kuvvetli fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu