Muğla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 3 sigara dolum makinesi, 21 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 31 bin 400 boş makaron ile 6 bin 576 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli B.K. gözaltına alındı.
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