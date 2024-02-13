Muğla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

Ekiplerce ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 3 sigara dolum makinesi, 21 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 31 bin 400 boş makaron ile 6 bin 576 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.