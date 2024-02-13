Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Seydikemer'de İYİ Parti adayı Sağır, adaylıktan çekildi

        MUĞLA'daİYİ Parti'nin Seydikemer ilçesi belediye başkan adayı olan Harun Sağır, imzalanan ittifak protokolüne uyulmadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydikemer'de İYİ Parti adayı Sağır, adaylıktan çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'daİYİ Parti'nin Seydikemer ilçesi belediye başkan adayı olan Harun Sağır, imzalanan ittifak protokolüne uyulmadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

        İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Meral Akşener'in rozet takarak Seydikemer belediye başkan adayı olarak açıkladığı Harun Sağır, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

        Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Sağır, "Yaklaşık 3 aydır Seydikemer'de belediye başkan adayı olarak çalışmalar sürdürmekteydim. Bu süreç, 2023 yılı Kasım ayı içerisinde İYİ Parti, CHP, DEVA ve SP ilçe başkanlarının iş birliği ile başladı. İlçe başkanları uzun süredir ilçede yerel seçimlere yönelik ittifak halinde çalışmalar yaptıklarını ifade ederek şahsıma Seydikemer İttifakı'nın adayı olma teklifi yaptılar. İttifak halinde seçime girilmesi koşuluyla aday olacağımı ifade ettim ve İYİ Parti Seydikemer Belediye Başkan adayı oldum. Seçimlere şahsımın başkan adaylığında girilmesi ve başka aday çıkarılmaması hususunda taahhüt verilmiştir. Ancak geldiğimiz süreçte, ittifakın en büyük ortağı olan CHP'nin aday çıkarması üzerine Seydikemer'de kurulan ittifak bozulmuş ve siyasi açıdan dağınık bir süreç ortaya çıkmıştır. Bu dağınık sürecin oluşmasında siyasi partilerin genel başkan düzeyinde olumsuz tutum ve davranışları etkili olmuş ve maalesef Seydikemer İttifakı'nın sürdürülmesi imkansız hale gelmiştir. Seydikemer'de belediye başkan adaylığından çekiliyorum" dedi.

        Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'ndan aday olmak için istifa eden Harun Sağır, İYİ Parti, DEVA Partisi, CHP ilçe başkanları düzeyinde yapılan mutabakat protokolünü de paylaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 'Kızıl Cin' fotoğraflandı
        Bodrum'da 'Kızıl Cin' fotoğraflandı
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Marmaris'te kuvvetli fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu
        Marmaris'te kuvvetli fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu
        Çağdaş Bodrum'dan çok kritik zafer
        Çağdaş Bodrum'dan çok kritik zafer
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Çağdaş Bodrum Spor - Bursaspor: 87-76
        Çağdaş Bodrum Spor - Bursaspor: 87-76