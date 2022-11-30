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Muğla'nın su altı kültür mirası ortaya çıkıyor

DHA

Muğla'nın su altı kültür mirası ortaya çıkıyor


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Bodrum ve Marmaris'te, Osmanlı dönemi ile Arkaik döneme ait 2 ayrı batıkta yapılan kazılarda önemli buluntulara ulaşıldı. Su altı kazılarının yapıldığı bölgeyi ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu yıl Bodrum ile Marmaris'te başlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile yapılan su altı kazı alanlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca desteklenen 'Mavi Miras' projesi kapsamında keşfedilen ve bölge tarihine önemli veriler sunacak olan su altı kazılarının 3 farklı batık üzerinde yürütüldüğünü belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, Su Altı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Harun Özdaş, çalışmalar hakkında Vali Tavlı ile beraberindeki heyete bilgi verdi.
KAZILAR EGE TARİHİNE ÖNEMLİ VERİLER SUNACAK
Vali Tavlı, ilk olarak en büyük Tunç Çağı seramik eser topluluğunun çıkarıldığı kazı alanını ziyaret etti. Bugüne kadar Anadolu'da bulunan en eski liman kalıntısı olduğu tespit edilen ve M.Ö. 2 binin ilk yarısına tarihlendirilen buluntular arasında ilk defa Linear-A yazısına ait buluntu olduğu da belirtildi. Buradaki kazı çalışmalarının Ege tarihine önemli veriler sunacağı vurgulandı. Vali Tavlı, daha sonra M.Ö. 7´nci yüzyıl sonu Arkaik döneme ait olan ve Akdeniz'de heykel ve mortarium taşıyan ilk ve tek batığın, su altı kazı alanına geçti. Batık alanında değişik formlarda seramik kap ve testilerin, balık ağı ağırlıklarıyla, Kıbrıs, Korinth, Samos, Sakız ve Fenike amforalarının bulunduğu, geminin güneybatı Ege kıyılarındaki önemli merkezlere sunu malzemesi taşıdığının düşünüldüğü aktarıldı.
18'İNCİ YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİ SAVAŞ GEMİSİ
Osmanlı dönemi batığı hakkında da bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Özdaş, henüz kimliği tespit edilemeyen batığın, 18'inci yüzyıl Osmanlı dönemi savaş gemisine ait olduğunun düşünüldüğünü, buluntular arasında çok sayıda askeri mühimmat ile personelin kullandığı pipolar ile geminin mutfağına ait kapların çıkarıldığını söyledi. Doç. Dr. Özdaş, teknik inceleme ile geminin bir mücadele sonrasında kıyıya sürüklenerek, karaya oturduğu ve battığının anlaşıldığını kaydetti. İncelemelerin ardından konuşan Vali Tavlı, yapılan su altı kazıları ve yeni keşiflerle Muğla'nın su altı arkeolojisinin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-11-30 11:00:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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