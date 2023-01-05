Fethiyespor'dan defansın soluna takviye

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ara transfer döneminde imzaları üst üste attıran Fethiyepor, defansın soluna İskenderunspor'dan Emre Bekir'i aldı. Daha önce 2019-2020 sezonunda da Fethiyespor forması giyip geçen sezon Düzcespor'la şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki futbolcu devre arasında yuvaya döndü. Emre, kariyerinde daha önce Alanyaspor, Serik Belediyespor ve Michalovce takımlarında da oynadı.

Öte yandan ikinci yarı maratonu öncesi Antalya kampını sürdüren Muğla temsilcisi, oynadığı hazırlık maçında Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-01-05 10:31:17



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