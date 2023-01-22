Bodrumspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından



Fırat AKAY / BODRUM-MUĞLA,(DHA)Spor Toto 1'inci Lig 21'inci haftasında Bodrumspor sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Hakem performansından memnun olmadıklarını dile getiren Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Tuzla maçından sonra içeride bir daha mağlup olduk. 6 haftadır mağlup olmayan bir serimiz vardı. Bugün oyun olarak güçlü ve iyi bir rakiple oynadık. Bize benzer rakiple oynadık, maçın zor geçeceğini biliyorduk. Golü yedikten sonra bir ara oyun disiplininden kopar gibi olduk ama daha sonra toparladık. Oyunun geneline baktığınız zaman iyi işler de yaptık çok istedik. Sezon başından beri değinmediğim yine de değinmeyeceğim durumlarla karşılaştık. Hakem performansından hiç memnun değilim. Bana göre çok kötü maç yönettiler. Mağlubiyetimizin sorumlusu değillerdir. Çok kötü maç yönettiler, maçın her açıdan önüne geçtiler. Böyle bir maçı kaybettik, kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Lig uzun bir maraton, en kısa sürede bu mağlubiyeti telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ HAMDİ YILMAZ:

Galibiyeti hak eden bir futbol oynadıklarını ifade eden Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Maç başlamadan önce maçın önemini hepimiz biliyoruz. İyi bir zeminde, iyi bir havada çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bu galibiyeti hak edecek bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Futbolcularımı kutluyorum. Rize maçında görmüş olduğumuz eksiklikleri hafta içerisinde irdeleyip gidermeye çalıştık. Burada hataların giderildiğini gördük, iyi bir futbolla rakibimiz olan Bodrumspor'dan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz açıklama

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklama

DHA-Spor Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2023-01-22 16:27:53



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