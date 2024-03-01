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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 23:30 Güncelleme: 01.03.2024 - 23:30
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 16-29 Şubat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 6 elektronik terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 102 bin 465 lira para ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında 132 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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