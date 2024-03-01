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        Fethiye'deki Kuş Cenneti'nde çevre temizliği yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Kuş Cenneti'nde çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:55
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        Fethiye'deki Kuş Cenneti'nde çevre temizliği yapıldı
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Kuş Cenneti'nde çevre temizliği yapıldı.

        Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Fethiye Belediyesi ve Şefika Pekin Kız Meslek Lisesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmada, çok sayıda plastik poşet, plastik ve cam şişeler ile teneke kutular toplandı. Atıklar, ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm merkezine gönderildi.

        Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü personeli Özgür Çağrı Tekin, gazetecilere, bölgede zaman zaman temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

        Tekin, "Daha az atıkla, kirlenmemiş bir Kuş Cenneti görmek dileğiyle. Vatandaşlarımızdan bu atıkları doğaya atmayıp, çöp konteynerlerine ve geri dönüşüme atmalarını önemle rica ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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