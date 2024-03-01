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        Marmaris'te bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:49 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:49
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        Marmaris'te bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu.

        Siteler Mahallesi 189 Sokak'taki otoparka park ettiği karavanında yaşayan Feridun Tamur'dan (68) haber alamayan diğer karavancılar durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Karavanda hareketsiz bulunan Tamur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tamur'un cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Karavanında yalnız yaşan Tamur'un bir süre önce kalçasından ameliyat olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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