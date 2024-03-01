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        Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı, okul yapımının önündeki engeli kaldırdı

        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, bir okulun yıkılıp yeniden yapılmasının önünü açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:18
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        Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı, okul yapımının önündeki engeli kaldırdı
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        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, bir okulun yıkılıp yeniden yapılmasının önünü açtı.

        Armutalan Mahallesi'ndeki Evren Paşa İlk ve Ortaokulu'nun kentsel dönüşümden dolayı yıkılıp yeniden yapılması için kiracısının kanuni hakları sebebiyle 2 yıldır gerçekleşemiyordu.

        Yazıcı, okul yönetimi, velilerden gelen talep üzerine okulun kiracısıyla görüşüp ikna etti.

        Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, binlerce öğrenci ve velinin yanında öğretmenlerinde negatif etkilendiği olayı sonuçlandırmanın eğitime katkı sağladığını söyledi.

        Kendisine duyulan güvene teşekkür eden Yazıcı, "Kiracı Tuncay Çatalbaş ve çocukları ile yaptığı görüşme sonucunda, her ne kadar mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almış olsalar bile kendilerini ikna ettim. Daima yanlarında olacağımın sözünü vererek kendi gönül rızaları ile noterden tahliye taahhütnamelerini aldık. Kendilerine şahsım, 1600'e yakın öğrencimiz, velileri ve Marmaris halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

        Yazıcı, 15 Nisan itibarıyla okulun yıkımına başlanılacağını ve kısa süre içinde yepyeni, modern bir eğitim öğretim binasına öğrencilerin kavuşacağına belirterek şunları ifade etti:

        "Ben Serkan Yazıcı olarak belediye başkanlık makamına değil, Marmaris için ne kadar problem var ise o problemlerin çözümüne talibim. Sen, ben, biz olursak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok çok şükür. Ant olsun ki Marmaris'im, 5 yıl içerisinde turizm, eğitim, sağlık, sosyal hayat, kültür, sanat, çevre, altyapı, üstyapı, ticaret, tarım, hayvancılık ne kadar problem var ise 7/24 çalışarak hep birlikte çözmüş olacağız."

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