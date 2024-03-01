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        Bodrum FK'ya ağır misafir

        1'inciLig'de Süper Lig yarışının iddialı takımlarından Bodrum FK yarın lider Eyüpspor'u kritik 90 dakikada ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:41
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        Bodrum FK'ya ağır misafir
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        1'inciLig'de Süper Lig yarışının iddialı takımlarından Bodrum FK yarın lider Eyüpspor'u kritik 90 dakikada ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Gürcan Hasova'nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Bodrum FK'da sakatlığı süren Erkan ve cezalı Ahmet Aslan forma giyemezken, yine sakatlığı bulunan Süleyman'ın ise durumu ise maç saati belli olacak. Ligde 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle Süper Lig yarışına ortak olduktan sonra 2 penaltısının verilmediği Çorum FK deplasmanını penaltıdan yediği gollerle 2-1 kaybeden Bodrum FK, haftaya 42 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada başladı. Sezon başından beri liderlik koltuğundan inmeyen, son 3 maçını üst üste kazanan Eyüpspor ise 58 puanla Süper Lig'e koşuyor. Eyüpspor'un son 10 hafta öncesi üçüncü sırayla arasında 14 puanlık fark var. Bodrum FK, Arda Turan'ın çalıştırdığı rakibini geçen sezon Play-Off yarı finalinde elemişti.

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