Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Yarışları, Köyceğiz'de başladı

        Türkiye Kürek Federasyonunca (TKF) düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Yarışları, Köyceğiz'de eleme turları ile start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Yarışları, Köyceğiz'de başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Kürek Federasyonunca (TKF) düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Yarışları, Köyceğiz'de eleme turları ile start aldı.

        Yarışlar, 12 kulübün katılımıyla Tek Çifte (1x), İki Tek (2-), İki Çifte (2x), Dört Tek (4-), Dört Çifte (4x) ve Sekiz Tek (8+) tekne sınıflarında kadınlar ve erkekler klasmanında büyükler ve 23 yaş altı kategorilerde 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

        İlk günkü eleme yarışlarında Köyceğiz Su Sporları Merkezi parkurunda 2 bin metre üzerinden 6 kulvarda sporcular, finallere kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Yarışlara Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Kürek, İstanbul Kürek, TSK Spor Gücü, Kocaeli Sümerspor, Altınboynuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Adana Yelken İhtisas, Ferdi, Boğaziçi Üniversitesi, Şişecam Spor Kulübü katılıyor.

        Bu yıl düzenlenen şampiyonada kupa ve madalyaların yanı sıra erkekler kategorisinde birinci olan kulübe 4x olimpik tekne, ikinci olan kulübe 2x olimpik tekne, üçüncü olan kulübe çift kürek verilecek. Kadınlar kategorisinde de birinci olan kulübe 2x olimpik tekne, ikinci olan kulübe 1x olimpik tekne, üçüncü olan kulübe ise çift kürek takdim edilecek.

        Şampiyona, yarın yapılacak ikinci gün yarışları ile devam edecek.

        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Erel, 12 spor kulübü ve 150'yi aşkın sporcunun katıldığı şampiyonanın Kürek Federasyonunun en büyük yarışı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

        "Türkiye’de kürek sporunda yapılan en son araştırmalarda 100 yılı bulmuş bir faaliyet alanındayız. Bu sene de inşallah 100'üncü yılımızı kürek sporunda kutlayacağız. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Sporcularımızla, yöneticilerimizle, antrenörlerimizle bu spora gönül vermiş olan herkesle bu 100’üncü yılı kutlayarak taçlandırmak istiyoruz."

        Türkiye Büyükler Köyceğiz Kupası, 3 Mart'ta final yarışları ve ödül töreni ile sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Öğretmene, 2 öğrenciye cinsel istismardan dava açıldı!
        Öğretmene, 2 öğrenciye cinsel istismardan dava açıldı!
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?

        Benzer Haberler

        Çağdaş Bodrum önemli sınavda
        Çağdaş Bodrum önemli sınavda
        Bodrum FK'ya ağır misafir
        Bodrum FK'ya ağır misafir
        Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla g...
        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla g...
        Bodrum açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 6 köpek ve 3 kedinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuk...
        Bodrum'da 6 köpek ve 3 kedinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuk...