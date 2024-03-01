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        Çağdaş Bodrum önemli sınavda

        BASKETBOLSüper Ligi'nde üst üste 2 galibiyet alıp averajla düşme hattından sıyrılan Çağdaş Bodrum Spor yarın en önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'la deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:09 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:09
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        Çağdaş Bodrum önemli sınavda
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde üst üste 2 galibiyet alıp averajla düşme hattından sıyrılan Çağdaş Bodrum Spor yarın en önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'la deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket'in genel averajla üzerinde yer alan iki takımın da ligde 20 haftada 7'şer galibiyeti bulunuyor. Çağdaş Bodrum sezona verilen 2 haftalık ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada Bursaspor'u evinde 87-76 mağlup etmişti.

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