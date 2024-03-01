Muğla açıklarında batma tehlikesi geçiren bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler, lastik botta aralarında çocuklarında olduğu 20 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

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