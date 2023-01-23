Datça Devlet Hastanesi'nde 20 yıl aradan sonra ilk bebek dünyaya geldi



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde 20 yıl aradan sonra kadın doğum doktorunun göreve başladığı Devlet Hastanesi'nde, ilk bebek dünyaya geldi. Erkek bebeği 'Miraç' adı verildi.

Datça Devlet Hastanesi'nde daha önce kadın doğum doktoru olmadığı için doğumlar Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılıyordu. Datça Devlet Hastanesi'ne, 11 Ocak'ta, kadın doğum doktoru Dilek Yağmur atandı. Yağmur´un göreve başlamasıyla, 20 yıl sonra hastanede ilk bebek 19 Ocak´ta dünyaya geldi. Cinsiyeti erkek olan bebeğe Miraç adı verildi. Özel hastanenin de olmadığı ilçede Miraç bebek, 20 yıl sonra Datça´da hastane doğumlu ilk bebek olarak kayıtlara geçti.

Datça Devlet Hastanesi Başhekimi Mesut Armağan Ada, hastanenin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 16 Ocak'ta ilk histerektomi (rahim yapılarının çıkarılması) ameliyatı ve 19 Ocak'ta ilk defa sezaryen doğum ile Miraç bebeğin dünyaya geldiğini duyurup, ailelere geçmiş olsun ve sağlıklı günler diledi. Doğum servisinin ise Datça'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2023-01-23 13:17:50



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