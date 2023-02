Bodrum'da 2023 hedefi 1,5 milyon turist

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da 2023 yılı turizm hedeflerinin 1,5 milyon yabancı turist olduğunu söyledi. Turizm sezonunda otel fiyatlarında yüzde 40 ila 60 oranında artış olacağına da dikkat çeken Dengiz, erken rezervasyon fırsatları kapsamında otellerde yüzde 45 oranında indirim yapıldığını belirtti.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a 2022 yılında hava ve deniz yoluyla 1 milyonun üzerinde yabancı turist geldi. Bu kapsamda, 2023 yılı turizm hazırlıklarına başlayan turizmciler acenteler aracılığıyla yabancı pazar satışlarını yapmaya başladı. Erken rezervasyon fırsatları kapsamında yüzde 15 civarında yabancı pazarda satış yapılırken, mart ayından itibaren 2 yabancı hava yolu firmasının uçuşlarının artmasıyla talebin daha da artacağı belirtildi. Bodrum'da 2023 yılı turizm sezonunda otel fiyatlarında yüzde 40 ila 60 oranında artış olacağı belirtilirken, hedefinin ise 1,5 milyon yabancı turist olduğu belirtildi. Öte yandan, Bodrum için erken rezervasyon fırsatları kapsamında otellerde yüzde 45 oranında indirim yapıldığı kaydedildi.

'BODRUM'A İLGİ YOĞUN OLARAK DEVAM EDİYOR'

2022 yılında Bodrum'a deniz ve hava yoluyla 1 milyonun üzerinde yabancı turist geldiğini hatırlatan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Katıldığımız fuarlarda 2023 yılı için Bodrum'a yoğun bir ilgi var. 28 Mart'tan sonra iki yabancı hava yolu firmasının Bodrum'a uçuşları başlayacak. Geçen yıl mart ayına göre bu yıl mart ayının daha güzel olacağını düşünüyoruz. İngiltere pazarında bu yıl da olumlu gelişmeler ve talepler devam ediyor. Bunun yanı sıra Rusya pazarında da Bodrum'a ilgi var. Yurt dışı pazarından şu an için yüzde 15 civarında satış yapıldı ve satışlar devam ediyor. İç pazarda geçtiğimiz yıla göre yüzde 20'nin üzerinde bir artış olacağını düşünüyoruz. Her ne kadar bu yıl fiyat artışı olsa da Bodrum'a ilgi yoğun olarak devam ediyor. Bu yıl Bodrum'a 1,5 milyon turistin gelmesini hedefliyoruz. Hedefimizi tutturmak için de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

'KRUVAZİYERLE 100 BİNİN ÜZERİNDE TURİST BEKLİYORUZ'

Kruvaziyer turizminde bu yıl içinde yüzde 50 oranında artış beklediklerini de vurgulayan Dengiz, "Bu kapsamda, 100 binin üzerinde yabancı turist bekliyoruz. Yıl içerisinde bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Bodrum'da tatil yapmak bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalıktan da vazgeçilmeyeceğini düşünüyoruz. Her sene olduğu gibi bu yılda bayramlar Bodrum'da yoğun geçecektir. Üst segment otellerin Bodrum için özel bir yeri var. İlgi var ve turizmde önemli bir yere sahip. DubaiBodrum arası doğrudan uçuşlar başlayacak. Bu durumda oteller için olumlu sonuçlar ortaya çıkaracak. Turizmde her şey dahil uygulaması dünyada vazgeçilmez bir uygulamadır. Bizde bu sene ön görülmeyen maliyetler olsa bile en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Otellerde şu an da konsept değişikliği yok" diye konuştu.

'FİYATLARDA YÜZDE 40 İLA 60 ORANINDA ARTIŞ OLACAK'

Bodrum'da 2023 yılındaki otel fiyatlarına değinen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise erken rezervasyon fırsatları kapsamında yüzde 45'e varan indirimlerin olduğunu söyledi. Bodrum'un yıllardır İngiltere'nin birinci pazarı olduğunu vurgulayan Şahin, "Pandemiden sonra 2022 yılı içerisindeki turizm rakamlarına göre 2019'u yakalamış olduk. 2022 sezonunu 1 milyonun üzerinde turistle güzel bir şekilde kapattık. 2023 yılı için hem gelir hem de turist sayısı anlamında yüzde 20 artış hedefliyoruz. Bu hedefin yakalanacağını düşünüyorum. 2022 yılı içerisinde pandemi nedeniyle geç açılan tesisler vardı ama bu yıl öyle olmayacak ve o açığı bu yıl kapatacağız. Bodrum'un güzel tarafı çeşitlilik çok fazla, pansiyon ve üst segment tesisler mevcut. Erken rezervasyonları dış pazarda 1 yıl öncesinden planlıyoruz. Uçaklar ve seyahatler ona göre planlanıyor. Kasım ayından bu yana yurt dışında erken rezervasyonlar indirimli olarak başladı. İç pazardaki misafirlerimizde artık bu imkanları biliyorlar ve yararlanıyorlar. Aralık ayı içerisinde iç pazarda erken rezervasyon başlamış oldu. İç pazardaki misafirlerimiz yüzde 45'e varan indirimleri kaçırmamalarını tavsiye ederim. Mart ayı itibariyle dış hatlardan uçuşlar gerçekleştirilecek ve misafirlerimiz gelmiş olacak. İngiltere'den çok talep olacağını ön görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyada global anlamda bir enflasyon olduğunu vurgulayan Şahin, bu bağlamda fiyatlarda bir artışın söz konusu olacağını söyledi. Şahin, şöyle devam etti:

"Erken rezervasyonları misafirlerimiz değerlendirirse bu avantaj olacak. Oteller kendi dinamiği ve sınıflandırmasına göre iç pazarda yüzde 40 ila 60 arasında bir artış gerçekleştirecek. Bodrum'a gelen yolcu gemilerinin doğrudan esnafa çok faydası var. Gelen yolcular iyi bir geri dönüş ile ayrıldıklarında bu yıl için yolcu gemilerinde artış gözlenecektir. Turizmde çeşitlilik çok önemli, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Polonya gibi pazarlarda güçlüyüz. Yüksek sezonda Ortadoğu ülkeleri de Bodrum'u tanımaya ve sevmeye başladı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-02-02 12:16:26



