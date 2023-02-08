Tıbbi malzemeler ve iş makineleri askeri gemilerle yola çıktı



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Valiliği koordinesinde ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nın desteği ile ambulans, iş makinesi, tıbbi ve diğer yardım malzemeleri askeri gemilerle deprem bölgesine ulaştırılması için yola çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında, Muğla Valiliği koordinesinde ve Aksaz Üs Komutanlığı'nın desteği ile askeri gemiler yola çıktı. Askeri gemilerde ilaç, serum, sargı bezi, enjektör, pansuman malzemesi, oksijen maskesi, alçı/atel, elastik bandaj, boyunluk, muayene eldiveni, cerrahi eldiven, pamuk, hasta alt bezi gibi tıbbi malzemeler; bebek maması, bebek bezi, battaniye, biberon, ısıtıcı, kışlık kıyafetlerden oluşan insani araç gereçler, ambulanslar ve iş makineleri de bulunuyor. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza, kahraman askerlerimize, iş makinesi ve malzeme desteğinde bulunan vatandaşlarımız ile tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-08 02:12:34



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