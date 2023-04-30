Fethiye'de paraşüt kazası; milli paraşütçü Orkut Baysal hayatını kaybetti, 2 yaralı



Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde iki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal (39) hayatını kaybetti, yanındaki eğitim vermek için ikili atlayış yaptığı Andaç Ünsal (45) ile diğer paraşüt pilotu İngiliz Thomas Aitken (45) yaralandı.

Milli paraşütçü Orkut Baysal, dün eğitim verdiği Andaç Ünsal ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden ikili uçuş yaptı. Aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz Thomas Aitken (45) de tekli atlayış gerçekleştirdi. Ölüdeniz'in güzelliklerini izleyerek geçen uçuşta Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçen ikili uçuş yapan Baysal ve Ünal'ın paraşütü, yere 20 metre kala tekli atlayış yapan Thomas Aitken'in paraşütüyle çarpıştı, birbirlerine dolandı. Paraşütler, önce bir otelin binasına çarptı, ardından da havuz kenarına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri milli paraşütçü Orkut Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Birlikte atlayış yaptığı Andaç Ünsal ile diğer paraşütteki İngiliz uyruklu Thomas Aitken Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralanan 2 paraşütçünün sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Hayatını kaybeden milli paraşütçü Baysal'ın cansız bedeni de Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL

2023-04-30 17:15:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.