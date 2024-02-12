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        Bodrum'da kuvvetli fırtına; dalgaların boyu 3 metreyi aştı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde saatteki hızı 75 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına etkili oldu. Karaya vuran dalgaların boyu 3 metreyi aştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:35
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        Bodrum'da kuvvetli fırtına; dalgaların boyu 3 metreyi aştı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde saatteki hızı 75 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına etkili oldu. Karaya vuran dalgaların boyu 3 metreyi aştı.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Bodrum'da, sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 75 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karaya vuran sert dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı. Öte yandan öğleden sonra sağanağın yarımada genelinde etkili olması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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