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        Datça'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 21:19 Güncelleme: 27.03.2024 - 21:25
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        Datça'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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        MUĞLA'nın Datça ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Hızırşah Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Datça Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürürken, yaklaşık 100 metrekarelik orman yandı, alanda bulunan çok sayıda arı kovanı da telef oldu.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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