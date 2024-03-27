Datça'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Hızırşah Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Datça Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürürken, yaklaşık 100 metrekarelik orman yandı, alanda bulunan çok sayıda arı kovanı da telef oldu.

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