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        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeniden Barış Saylak atandı

        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış Saylak yeniden atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:10
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        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeniden Barış Saylak atandı
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        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış Saylak yeniden atandı.

        AK Parti Milas Belediye Başkan aday adaylığı için 22 Kasım 2023'te il müdürlüğü görevinden istifa eden Saylak, bu sürecin tamamlanmasının ardından ilçe adayı olarak gösterilmedi.

        Cumhurbaşkanlığı kararıyla 26 Mart'ta yeniden Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Saylak, görevine başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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