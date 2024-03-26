Marmaris'te öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de Şehit Ahmet Benler İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine "Trafik Eğitim Parkında" uygulamalı olarak trafik eğitimi verdi.

Ekipler, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi, Profesyonel İlgim Anadolu Lisesi, 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi ve Özel Uğur Anadolu Lisesinden 300 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

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