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        Tamer Mandalinci: 1 Nisan'ı iple çekiyoruz

        CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci seçim çalışmalarına Gündoğan'da düzenlediği miting ile devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:00
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        Tamer Mandalinci: 1 Nisan'ı iple çekiyoruz
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        CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci seçim çalışmalarına Gündoğan'da düzenlediği miting ile devam etti. Mandalinci, Bodrum'un her köşesine belediye hizmetlerini götürmek için sabırsızlıkla beklediklerin söyledi. Mandalinci, "Günden güne artan ivmeyle, motivasyonla 1 Nisan'ı iple çekiyoruz" dedi.

        CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci'nin Gündoğan Mahallesi'nde düzenlenen mitingde halka seslendi. Mandalinci'ye CHP Bodrum ilçe Başkanı Tuna Işın, geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkanları ile meclis üyesi adayları eşlik etti.

        Mitingdeki konuşmasına, "Gümbür gümbür geliyoruz. Hizmet odaklı bir döneme, yeni bir başlangıç için geliyoruz. Siyasetteki kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, ayrımcı zihniyeti değiştirecek gençlerle, kadınlarla, halk için geliyoruz" sözleriyle başlayan Mandalinci, her kesimden insana, görüşe saygı gösterecek, kucaklayacak, insana insanca yaklaşacak anlayışıyla memleketine, bölgesine en faydalı hizmetleri getirmek istediklerini söyledi.

        31 MART AKŞAMI BELEDİYE MEYDANINDA BULUŞUYORUZ

        Samimiyetle, iyi niyetle Bodrum'a hizmet aşkıyla yola çıktıklarını ve 31 Mart'ta halkın desteğiyle, rekor bir oyla, farkla Türkiye'nin en genç belediye başkanı olacağını söyleyen Tamer Mandalinci, "Gençleri hor görenlere, küçümseyenlere en güzel cevabı Türk halkı sandıkta verecek. Atamızın Cumhuriyet'i emanet ettiği, memleketine hizmet etmek isteyen gençleri 31 Mart'ta göreve getirecek. Biz de halkımızı çalışmalarımızla, projelerimizle gururlandıracağız. Hep yaptıkları gibi 5 yıl sonra başka bir maskeyle geri gelseler de biz yine 30'lu yaşlarda onlara gereken cevabı veririz. Bu gurur Bodrum'a yakışır, size yakışır. Yapacağımız hizmetlerle sizleri gururlandıran, sizlerin razı olacağı belediyecilik hizmetleriyle beraber, son derece verimli, dolu dolu bir döneme başlayacağız. Çalışmalarımızla bizleri takip eden genç kardeşlerimize örnek olacağız, onların da memleket sorunlarını çözmek için siyaset sahnesine adım atmalarına model olacağız. Günden güne artan ivmeyle, motivasyonla 1 Nisan'ı iple çekiyoruz. Bodrum'un her köşesine belediye hizmetlerini götürmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Yarınlarımız bugünlerimizden daha parlak, daha aydınlık olacak. Bunu yürekten hissediyoruz, inanıyoruz ve 31 Mart akşamı hep birlikte Bodrum Belediye Meydanı'na buluşuyoruz" dedi.

        'ÖNCELİKLİ KONULAR İÇİN AKSİYON ALACAĞIZ'

        Gündoğan'ın en önemli ve hassas sorununun kanalizasyon ve arıtma tesisi olduğuna dikkati çeken Mandalinci, "İlk işimiz atıksu arıtma tesisinin hem de ileri biyolojik teknolojiyle donatılmış tesisin yapımı için bir an önce aksiyon almak ve Gündoğan'ın koyunu, plajını korumak olacaktır. Gerekli ön çalışmalar sürüyor, 1 Nisan'dan itibaren sizleri günbegün proje ve çalışmalarla ilgili bilgilendirerek, Muğla Büyükşehir Belediyemizle gerekli adımları atacağız. İklim krizinin etkisiyle yaşadığımız kuraklıkla birlikte baş gösteren su sorununu Ekinambarı'ndaki kaynaktan ve Turgutreis'te denizden arıtılmış suyun sisteme dahil edilmesi, yeni yeraltı kaynaklarının oluşturulmasıyla su sorununu Bodrum gündeminde çıkaracağız. MUSKİ bünyesinde kaçaklara müdahale eden ekip sayısını artıracağız, gereken donanımlarını sağlayacağız ve bazı hatları DSİ'ye bırakmadan yenileyeceğiz. Ayrıca Bodrumumuzun bütün yollarını vatandaşlarımıza yakışır şekilde yenileyeceğiz, mevcut görüntüsünden kurtaracağız. Gündoğan'da üzeri güneş enerjisi panelleriyle kaplanmış, enerjisini üreten Pazar yeri yapımı da önceliğimiz arasında. Gündoğan'daki belediye hizmet binasının üst katını belediye kreşi, alt katını ise kadınlara yönelik kursların, sergilerin, düğün ve özel gün organizasyonlarının gerçekleştirildiği çok amaçlı salon olarak düzenleyerek halkımızın hizmetine açacağız. Genç kardeşlerimiz için yeni spor tesisi oluşturup, eskilerini de yenileyeceğiz. Belediyemizin şu an 50'nin üzerinde halk plajı var. Bu sayıyı arttırarak şezlong, şemsiye hizmeti sunacağız. Sokak hayvanlarımız için bir kısırlaştırma seferberliği gerçekleştireceğiz, saldırgan olanların rehabilitasyonunu yapacağız. Sağlıklı yaş alma merkezini hizmete alacağız. Huzurlu yaşam merkezlerinin sayısını artıracak ve evde sağlık hizmetlerinin kapsamını genişleteceğiz. Ekonomik koşullarda yaşam mücadelesine itilen emeklilerimizi sosyal hayatın içerisine tekrar çekebilmek adına emekli kart uygulamasını hayata geçirecek ve belediye kafelerimizden indirimli avantajlı faydalanmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

        'NEREDE SORUN VARSA, BİZ ORADA OLACAĞIZ'

        Bu çalışmaları meclis üyesi arkadaşlarımla beraber, cefakar belediye çalışanlarıyla yapacaklarını altını çizen Mandalinci, “Nerede bir sorun varsa Tamer Mandalinci, belediye meclis üyeleri ve belediyenin cefakar çalışanları çözüm için işin başında olacak. Bize güvenleri mahcup etmeyecek ve boyunlarını asla yere eğdirmeyeceğiz" dedi.

        Mandalinci, sahnede yanına gelen çocuklarla da ilgilenerek, şöyle devam etti:

        "Bodrumun neresine gidersem gideyim, büyüklerim, ağabeyilerim, ablalarım, kardeşlerimin yanı sıra küçük kardeşlerimden de çok güzel ilgi görüyorum. Tamer ağabeyleri göreve geldiğine, minik kardeşlerimiz için, yarınlarında yaşayacakları Bodrum için çok çalışacak, hizmet edecek ve bir gün bayrağı yarının gelecekleri, yarının Cumhuriyet aşıkları, yarının Atatürkçü kardeşlerine teslim edecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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