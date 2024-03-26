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        Bodrum açıklarında can sallarındaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen iki can salındaki 32 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 00:37 Güncelleme: 26.03.2024 - 00:37
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        Bodrum açıklarında can sallarındaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen iki can salındaki 32 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında iki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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