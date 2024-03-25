Meral Akşener: Seçim boyunca emeklileri konuştum (2)
'AKŞENERİFTARA KATILDI'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ilçelerindeki esnaf ziyaretinin ardından partisinin Marmaris ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı.
'AKŞENERİFTARA KATILDI'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ilçelerindeki esnaf ziyaretinin ardından partisinin Marmaris ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı. Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki programda konuşan Akşener, "Belediye başkan adaylarımızın ortak bir noktada itirazları var. Muğla dünya cenneti bir coğrafya. İkincisi talanın kol gezdiği bir şehrimiz. Belediye başkan adaylarımız bu talana, talan olduğu zaman yalan olur. Talana ve yalana bu şehri Marmaris’i heba etmeyecekler, ettirmeyecekler. Bunun için gereken irade ve cesaretin arkadaşlarımda var olduğunu biliyorum" dedi.
Talan ve yalanın devamı için ters propaganda yapıldığını söyleyen Akşener, "Bazı yerlede ‘Oyları bölmeyin AK Parti kazanmasın.’ denmiyor. Mesela Ordu’da. Sayın Özgür Özel çıktı, ‘Biz orada kazanıyoruz. Sakın ola ki AK Parti kazanmasın diye başka bir partiye oy vermeyin’ dedi. Koskoca CHP’nin Genel Başkanı bunu demiş. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer elbette dinlemelidirler. Yani burada bizim oylarımızı kendilerine isterken, öbür tarafta da AK Parti’nin almasının hiçbir sakıncası olmadığını dile getiriyorlar. Şimdi değerli Marmarisliler, değerleri Muğlalılar esas mesele size kim, nasıl dürüstçe hizmet edecekse onu seçin. AK Parti alamasın diye bir propaganda yapılabiliyor ancak çaldı, çırptı denebiliyor mu? Denmiyor." ifadelerine yer verdi. Akşener, programının ardından kentten ayrıldı.
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