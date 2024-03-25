Meral Akşener: Seçim boyunca emeklileri konuştum (2)

'AKŞENERİFTARA KATILDI'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ilçelerindeki esnaf ziyaretinin ardından partisinin Marmaris ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı. Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki programda konuşan Akşener, "Belediye başkan adaylarımızın ortak bir noktada itirazları var. Muğla dünya cenneti bir coğrafya. İkincisi talanın kol gezdiği bir şehrimiz. Belediye başkan adaylarımız bu talana, talan olduğu zaman yalan olur. Talana ve yalana bu şehri Marmaris’i heba etmeyecekler, ettirmeyecekler. Bunun için gereken irade ve cesaretin arkadaşlarımda var olduğunu biliyorum" dedi.