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        Meral Akşener: Seçim boyunca emeklileri konuştum

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçim boyunca emeklileri konuştum ve Sayın Erdoğan'a seslendim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:39 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:45
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        Meral Akşener: Seçim boyunca emeklileri konuştum
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçim boyunca emeklileri konuştum ve Sayın Erdoğan'a seslendim. 2023 seçimlerine giderken herkes bol keseden söyledi. Şimdi bir emekli maaşı 10 bin liraysa 4 bin lira da kira verdiğini düşünün. 6 bin lirayla geçinebilmesi imkansız" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. 3 ilçede de çiçekler, davul-zurna ve meşaleler ile karşılanan Akşener, ziyaretlerinde partisinin Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Metin Ergun ile ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi. Ortaca'nın Atatürk Cumhuriyet Caddesi'nde seçim otobüsünün önünde halka seslenen Akşener, "Bu seçim boyunca emeklileri konuştum ve Sayın Erdoğan'a seslendim. 2023 seçimlerine giderken herkes bol keseden söyledi. Şimdi bir emekli maaşı 10 bin liraysa 4 bin lira da kira verdiğini düşünün. 6 bin lirayla geçinebilmesi imkansız. Emekli Ağrı'da da Ortaca'da da aç. Şimdi bu sistemin içinde Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; emeklilere seyyanen 11 bin lira para vereceksin. Bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın, en düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesine getireceksin. Ekonominin esası emekli. İnsanımız aç Sayın Erdoğan, yandaşlarının vergi borçlarını silerken para var, Suriyelilere, Afganlılara para var. Emekliye mi yok? Vereceksin Sayın Erdoğan" dedi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması taleplerini de dile getiren Akşener, "Öğretmenleri atayacaksın Sayın Erdoğan. Atamıyorsan bütün öğretmenlerin oylarına talibim. Görün muhalefet nasıl yapılırmış" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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