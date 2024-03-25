Bodrum'da "Mehmet Tosun Gönüllüleri" konser düzenledi

Bodrum ilçesinde, sosyal medya platformlarında "MehmetTosunGonulluleri" adıyla bir araya gelen bir grup gencin organize ettiği konser yoğun ilgi gördü.

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un onur konuğu olarak davet edildiği konserde, Tosun ve beraberindeki Belediye Meclis Üyesi adayları şarkılara gençlerle birlikte eşlik etti, ritm tuttu.

Antik Tiyatro'nun tamamen dolduğu konserde "Baba" adlı son albümüyle 100 milyonun üstünde tıklanma alan rapçi Burak Lvbel C5'in sahne şovu da en az şarkıları kadar coşkuluydu.