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        Bodrum'da "Mehmet Tosun Gönüllüleri" konser düzenledi

        Bodrum ilçesinde, sosyal medya platformlarında "MehmetTosunGonulluleri" adıyla bir araya gelen bir grup gencin organize ettiği konser yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:35
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        Bodrum'da "Mehmet Tosun Gönüllüleri" konser düzenledi
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        Bodrum ilçesinde, sosyal medya platformlarında "MehmetTosunGonulluleri" adıyla bir araya gelen bir grup gencin organize ettiği konser yoğun ilgi gördü.

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un onur konuğu olarak davet edildiği konserde, Tosun ve beraberindeki Belediye Meclis Üyesi adayları şarkılara gençlerle birlikte eşlik etti, ritm tuttu.

        Antik Tiyatro'nun tamamen dolduğu konserde "Baba" adlı son albümüyle 100 milyonun üstünde tıklanma alan rapçi Burak Lvbel C5'in sahne şovu da en az şarkıları kadar coşkuluydu.

        Konsere gençlerin yanı sıra her yaştan müzik ve özellikle de rap tutkunları akın etti. Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, konser alanına girişinde gençler tarafından "Hoş geldin Mehmet Abi" tezahüratlarıyla karşılandı.

        Konser öncesinde Antik Tiyatro'yu dolduran Bodrumlulara "Merhaba" diyen Mehmet Tosun, "Bu bir başlangıç gençler. 31 Mart'tan sonra biz göreve gelirsek, yaz kış Bodrum'umuzda bu konserler, bu etkinlikler devam edecek. Eğlence bitmeyecek." dedi.

        Yaklaşık bir saat sahnede kalan rapçi, konserini alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sonlandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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