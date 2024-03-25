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        Milas-Bodrum Havalimanı, sezonun ilk dış hat uçuşlarını karşıladı

        TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı, SunExpress'in Almanya'dan gerçekleştirdiği uçuşlarla yaz sezonuna giriş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:27 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:30
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        Milas-Bodrum Havalimanı, sezonun ilk dış hat uçuşlarını karşıladı
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        TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı, SunExpress'in Almanya'dan gerçekleştirdiği uçuşlarla yaz sezonuna giriş yaptı. SunExpress'in dün XQ 463 sefer sayılı uçuşuyla Frankfurt'tan 14.20'de, XQ 659 sefer sayılı uçuşuyla da Düsseldorf'tan 23.50'de Bodrum'a inen toplam 360 yolcu terminalde çiçeklerle karşılandı.

        İlk uçuşu karşılamak için düzenlenen törene Milas-Bodrum Havalimanı DHMİ Başmüdürü Yücel Karadavut, TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, uçuş ekibi ve havalimanı yetkilileri katıldı. SunExpress, haftanın yedi günü Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Köln, Hannover, Berlin olmak üzere Almanya'nın yedi şehrinden 26 Ekim'e kadar Bodrum'a karşılıklı uçuş düzenleyecek.

        TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Sezonun ilk dış hat yolcularını karşılamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu dönem, Bodrum'da uçuş sezonunu uzatmak ve farklı havayollarını şehrimize çekmek için paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini almaya başladığımız dönem. Bu yaz, Jet Time Airlines, Smartwings Slovakia S.R.O, Norwegian Air Shuttle gibi havayolları ilk kez Milas-Bodrum Havalimanı'na uçuş düzenleyecekler. Bodrum'u daha fazla destinasyona bağlamak için paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Artan destinasyon sayımızla birlikte 2024 yılı sezonunun turizm gelirinin bölge ekonomisine önemli katkı sağlamasını umuyoruz" dedi.

        Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 3 Kasım'a kadar devam edecek dış hat sezonunda toplamda 56 farklı havayolu ile 75 ayrı destinasyona uçuşlar düzenlenecek. Havalimanı, Jet2.com, Easy Jet, Freebird, Ryanair Sun, Corendon, Mavi Gök Havacılık, Discover, SAS Scandinavian, Smartwings Slovakia S.R.O, Norwegian Air Shuttle gibi çeşitli havayollarını ağırlayacak. Bu havayolları Liverpool, Belfast, Manchester, Köln, Krakow, Vilnius, Beyrut, St. Petersburg, Kopenhag ve Rotterdam gibi çeşitli destinasyonlara Milas-Bodrum'dan karşılıklı direkt uçuş gerçekleştirecek.

        Milas-Bodrum Havalimanı, 2023 yılında toplamda 4 milyon 134 bin yolcu ağırladı. 2024 yılının ilk iki ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'lük bir artışla 188 bin 387 yolcuya hizmet verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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