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        Bodrum'da Antik Tiyatro'da Lvbel C5 konseri

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, sosyal medya platformlarında 'MehmetTosunGonulluleri' adıyla bir araya gelen gençler, Antik Tiyatro'da yaklaşık 6 bin kişinin izlediği Lvbel C5 konseri organize etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:45 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:50
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        Bodrum'da Antik Tiyatro'da Lvbel C5 konseri
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, sosyal medya platformlarında 'MehmetTosunGonulluleri' adıyla bir araya gelen gençler, Antik Tiyatro'da yaklaşık 6 bin kişinin izlediği Lvbel C5 konseri organize etti.

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un onur konuğu olarak davet edildiği konserde, Tosun ve beraberindeki belediye meclis üyesi adayları şarkılara gençlerle eşlik etti. Antik Tiyatronun dolduğu konserde, 'BABA' adlı son albümü ile beğeni alan rapçi Burak Lvbel C5 izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Lvbel C5'in Bodrum Antik Tiyatro'daki konserine gençlerin yanı sıra her yaştan müzik ve özellikle de rap tutkunları akın etti. AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, konser alanına girişinde gençler tarafından tezahüratlarla karşılandı.

        Konser öncesinde Antik Tiyatroyu dolduran Bodrumlulara seslenen Mehmet Tosun, "Bu bir başlangıç gençler. 31 Mart'tan sonra biz göreve gelirsek, yaz kış Bodrum'umuzda bu konserler, bu etkinlikler devam edecek. Eğlence bitmeyecek" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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