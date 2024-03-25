Bodrum'da Antik Tiyatro'da Lvbel C5 konseri

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, sosyal medya platformlarında 'MehmetTosunGonulluleri' adıyla bir araya gelen gençler, Antik Tiyatro'da yaklaşık 6 bin kişinin izlediği Lvbel C5 konseri organize etti.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un onur konuğu olarak davet edildiği konserde, Tosun ve beraberindeki belediye meclis üyesi adayları şarkılara gençlerle eşlik etti. Antik Tiyatronun dolduğu konserde, 'BABA' adlı son albümü ile beğeni alan rapçi Burak Lvbel C5 izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Lvbel C5'in Bodrum Antik Tiyatro'daki konserine gençlerin yanı sıra her yaştan müzik ve özellikle de rap tutkunları akın etti. AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, konser alanına girişinde gençler tarafından tezahüratlarla karşılandı.