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        Datça'da su alan bottaki 16 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında; botları su alarak batma tehlikesi geçiren 1'i çocuk 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 19:33 Güncelleme: 25.03.2024 - 19:35
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        Datça'da su alan bottaki 16 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında; botları su alarak batma tehlikesi geçiren 1'i çocuk 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.10’da Datça ilçesi açıklarında bir lastik bottan yardım çağrısı aldı. Bölgeye giden ekipler, içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilen ve olumsuz hava şartlarından dolayı su alarak batma tehlikesi geçiren botta bulunan kaçakları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, lastik botun içerisindeki 1'i çocuk 16 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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